И это, возможно, единственный запрет, в котором между общественностью и властями имеется достаточное взаимопонимание. Парламент, принявший к рассмотрению законопроект «О контроле табака», обосновывает свое мнение тем печальным фактом, что в 3,5-миллионной Грузии практически каждый второй - курильщик.

Сильный пол уже давно смирился с тем, что все большее число грузинок в плане курения ничем ему не уступает. Но факт того, что к табаку пристрастилось огромное число школьников, подвигло парламентариев к решительным действиям.

«В ближайшие 10 лет мы рассчитываем вдвое сократить число курильщиков», - заявляют депутаты-инициаторы нового законопроекта.

И с этим, похоже, мало кто спорит, не смотря на то, что в скором времени, а точнее с мая будущего года, употребление табака будет запрещено в любом нежилом помещении, а еще через два года действие запрета будет распространено на стадионы и другие публичные места и помещения.

Попытка пренебречь новым законом в первый раз может закончиться штрафом в 500 лари (примерно 200 долларов), в повторном случае - 2000 лари (800 долларов), а при систематическом нарушении закона придется уплатить целых 5000 лари (около 2000 долларов).

Намерения парламентариев если не приветствуются, то, по крайней мере, встречены с изрядной долей скепсиса. И связано это с тем, что за годы независимости власть предержащие не раз давали бой курению. И каждый раз без особого успеха.

В 2005 году в стране запретили продажу табачных изделий на рынках, затем ввели мораторий на курение в общественных местах. Не будем приводить список учреждений и различного рода объектов, где нельзя курить и вблизи от которых запрещена продажа сигарет. Он бесконечен. Тем не менее, курят и продают… Теперь авторы законопроекта предлагают высказаться кратко, но предельно ясно: «Употребление табака будет запрещено в любом здании, кроме жилого дома физического лица и мест отбытия наказания и лишения свободы».

Депутаты полагают, что своей цели они на этот раз добьются: «Во всяком случае будет положен конец «сигаретным войнам» - то и дело вспыхивающим вооруженным конфликтам между импортерами сигарет».

В питейных заведениях и местах развлечения курить депутаты великодушно разрешают, но ограничивают площадь так, что одновременно пить и курить представляется в общем-то делом проблематичным.

«Полный запрет мне кажется сумасшествием. Прежде чем подражать Европе и вводить ограничения, следовало бы сперва обеспечить кафе и рестораны хорошими вытяжками. Как ни крути, а на деле получается нарушение прав», - считает тбилисский фотограф Юрий Мечитов.

Диаметрально иной точки зрения придерживается хореограф Гия Чичинадзе: «Я абсолютно согласен с политикой запрета на курение. Люди должны привыкнуть к тому, что нельзя курить там, где им захочется».

«Курение, конечно, вредно. И с этим никто с парламентом не спорит. И все же, думаю, законопроект не сработает», - убежден певец Ираклий Папашвили.

Почему? «А все по той же причине: не с того конца начинают…»