Скандальный Charlie Hebdo высмеял Трампа

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии, передает РИА Новости.

На рисунке изображен сам американский лидер, из пальца которого летит ракета. Подпись к карикатуре гласит: "В апреле делай все что хочешь!"

Напомним, в ночь на пятницу американской стороной был нанесен ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что это была забота о национальных интересах - по мнению Вашингтона, именно с этого аэродрома была проведена химическая атака на Идлиб.