Подписаться на уведомления
 

Скандальный Charlie Hebdo высмеял Трампа

 

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии, передает РИА Новости.

На рисунке изображен сам американский лидер, из пальца которого летит ракета. Подпись к карикатуре гласит: "В апреле делай все что хочешь!"

Напомним, в ночь на пятницу американской стороной был нанесен ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что это была забота о национальных интересах - по мнению Вашингтона, именно с этого аэродрома была проведена химическая атака на Идлиб.

1014 просмотров


Старости
В Баку под видом благоустройства вырубают деревья
В Баку под видом благоустройства вырубают деревья фото
Наша погода
Сегодня 17° / 8°
9 Апр 19° / 9°
10 Апр 13° / 8°
11 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Подмосковье осквернили мусульманский центр
МВД о митинге Нацсовета
Мария Захарова: «США сейчас – самое непредсказуемое государство»
Скандальный Charlie Hebdo высмеял Трампа
А теперь в Грузии нельзя курить haqqin.az из Тбилиси
Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили Сирию
Стокгольмский террорист оказался узбеком
Борис Джонсон отменил свой визит в Москву
Россия испытала крылатую ракету
В Баку под видом благоустройства вырубают деревья фото
МИД России: «Наши военные не встречались с талибами»
Биньямин Нетаньяху пригласил президента Ильхама Алиева в Израиль
В Баку ограничат подачу газа
Рагим Газиев: «В свое время мы собирали миллионные митинги» комментарий участника акции
В Баку семье шехида вручили медаль фото
Армянская диаспора: «Мы проигрываем Азербайджану во Франции»
Московского профессора обвинили в терроризме
Погода в Баку завтра ухудшится
Российская делегация в Сумгаитском технопарке фото
Умер космонавт Георгий Гречко
Найдено тело еще одного нефтяника
Система США оказалась сильнее индивидуализма Трампа комментарий эксперта
В Баку известный фотограф на своем Lamborghini попал в ДТП фото
Реальный ущерб от коррупции в восемь раз выше объявленного мнения и оценки
Бинали Йылдырым позвонил Майклу Пенсу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться