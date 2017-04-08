МВД о митинге Нацсовета

На прошедшем в Баку митинге структуры, называющей себя «Национальный совет демократических сил», не зарегистрировано фактов серьезного нарушения правопорядка, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, Нацсовет сегодня провел на стадионе «Мэхсул» в Ясамальском районе Баку митинг, согласованный с Исполнительной властью города.
В митинге, который проходил с 15:00 до 17:00, приняли участие до 1500 представителей различных партий, входящих в Нацсовет, и оппозиционных неправительственных организаций.