В Подмосковье осквернили мусульманский центр

Вандалы исписали стены мусульманского культурного центра в подмосковном Электрогорске. Об этом сказал руководитель исламской общины Орехово-Зуево Дамир Булатов, передает РИА Новости.

По его словам, нападение вандалов было совершено сегодня рано утром.

«В пять часов утра мне позвонил охранник центра и сообщил о случившемся. Стены и фасад здания неизвестные разрисовали синей краской. Очевидно, злоумышленники спешили - они успели лишь вывести какие-то, возможно, сатанинские знаки», - сказал Булатов.

По его словам, здание мусульманского центра еще не оснащено камерами наблюдения.