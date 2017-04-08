Российский фрегат прибыл в Сирию

Пресс-служба Южного военного округа России сообщила, что 8 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

«Адмирал Григорович» ранее дислоцировался в акватории Черного моря. В ноябре прошлого года с него совершали пуски ракет по целям в Сирии.

Тогда на его борту находились крылатые ракеты «Калибр», позволявшие наносить удары по объектам террористов на территории всей страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, были атакованы заводы «Исламского государства», склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки боевиков, а также места производства средств массового поражения.

Тогда же «Адмирал Григорович» вошел в пункт материально-технического снабжения ВМС России в сирийском порту Тартус, где был подготовлен к боевой работе и пополнил запасы после перехода из Черного моря в Средиземное. Сообщалось, что и в этот раз фрегат войдет в Тартус.

За несколько дней до отправления к берегам Сирии «Адмирал Григорович» принимал участие в российско-турецком военно-морском учении типа PASSEX, где выступал в качестве корабля-хозяина. Тогда с ним участвовали тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и патрульный катер «Раптор». Турецкую сторону представляли фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада».