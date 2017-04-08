6 апреля экс-начальник уголовного розыска МВД Азербайджана генерал-майор Закир Насиров вышел на свободу. Экс-генерал был освобожден из крытой Гобустанской тюрьмы после отбытия 2/3 срока заключения.
Согласно информации, указом президента о помиловании срок заключения Закира Насирова был изменен с пожизненного на пятнадцатилетний.
Генерал-майор Закир Насиров был арестован в результате операции «Чёрный пояс» — спецоперации по обезвреживанию преступной группы, которая занималась похищением и убийством людей на территории Азербайджана.