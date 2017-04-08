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«Прямого отношения Сирия к Азербайджану не имеет, но…» комментарий эксперта

Автор: Жаля Мамедова, собкор 

Война в Сирии подходит к завершению в конце текущего или начале 2018 года. Так директор ИА «Туран» Мехман Алиев прокомментировал haqqin.az удар по сирийской базе, который нанесли США.

По его мнению, бомбардировка сирийской авиабазы была согласовано с Россией. «При всех заявлениях Путина об агрессии и прочем, возникает ощущение, что США предварительно уведомили Россию о нанесении удара и Москва знала об этом. И если Россия была против, то она должна была сообщить об этом до нанесения удара, а не делать это после. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и на примере Ирака, Ливии, Сербии. Это показывает на согласованность действий», отмечает Алиев.

По его мнению, формально Россия сохраняет свою независимую позицию по Сирии, но на самом деле она взаимодействует с США. «Это означает, что в ближайшее время сирийский вопрос достигнет логического завершения, Асад должен будет уйти и начнется мирное урегулирование конфликта», - сказал эксперт.

Говоря об Азербайджане, М.Алиев отметил, что прямого отношения эти события к нам не имеют. «Но есть один момент, связанный с карабахским конфликтом. Речь идет о взаимодействии между США и Россией. Когда есть единство посредников, единство держав, то становится легче решать проблему», - заключил он.

Ранее американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому в провинции Хомс. 59 ракет "Томагавк" были выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил. С этой авиабазы во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами этой атаки стали десятки мирных жителей.

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