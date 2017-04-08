В Армении пьяный мужчина взял в заложники врачей «Скорой помощи»

В Ширакской области Армении 7 апреля 49-летний мужчина взял в заложники сотрудников «Скорой помощи» и потребовал от них водки.

Как сообщили Новости Армении в пресс-службе Полиции Армении, житель города Гюмри, вызвав бригаду службы «Скорой помощи», не разрешал врачу и водителю выйти из своего домика, требуя от них водки.

Согласно информации shamshyan.com, дебоширом оказался Артем С. Он около 40 минут продержал сотрудников «Скорой помощи» у себя, при этом оскорбляя и угрожая им.

В Полицию обратился один из членов бригады службы «Скорой помощи». Ведется следствие.