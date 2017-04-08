В Баку стартовали матчи основного отборочного турнира чемпионата Европы-2018 по футзалу в группе «В».

В 1-м туре сборная Азербайджана обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 5:4. По ходу матча наша команда уступала 2:3, но смогла вырвать победу. В составе сборной Азербайджана отличились Эдуардо, Эвертон Кардосо и Болинья, сделавший хет-трик.

В другом матче группы Венгрия обыграла Албанию – 4:3. Игры 2-го тура состоятся завтра: Азербайджан сыграет с Албанией, а Босния – с Венгрией.

Всего в основном раунде 28 команд поделены на семь групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию. Команды, занявшие в своих группах 2-е места, а также лучшие сборные среди занявших 3-е место сыграют в стыковых матчах, где будет разыграно еще четыре путевки.

Всего в финальной стадии Евро-2018 выступят 12 команд, одна из которых - хозяин предстоящего чемпионата сборная Словении.