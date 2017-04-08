Миланские полицейские открыли огонь по вооруженному наркоману

Итальянские полицейские вынуждены были применить оружие, чтобы задержать мужчину, который с ножами в руках и в состоянии наркотического опьянения расхаживал утром в субботу по улицам Милана и даже напал на прохожего, сообщает газета la Repubblica.

Тревогу около 07:00 подняли местные жители, сообщившие о неадекватном человеке, который кричал, размахивал ножами и напал на прохожего на одной из улиц города. Прибывшие на место полицейские отследили агрессора — в этом им из окон помогали обитатели окрестных домов, блокировали и попытались его задержать при помощи наручников и перцовых баллончиков. Когда им это не удалось, правоохранители открыли огонь и ранили мужчину в ногу.

Задержанного доставили в больницу в тяжелом, но не опасном для жизни состоянии. Отмечается, что в момент нападения он находился под действием смеси разнообразных наркотиков – кокаина, опиатов и марихуаны.

Документов при себе мужчина не имел. Следователи в настоящее время устанавливают его личность, предположительно речь идет о выходце из Марокко.

"Этот эпизод позволил нам провести анализ времени реагирования, что представляет особую важность в свете вчерашних событий в Стокгольме. Будет внимательно изучена каждая деталь сегодняшней операции", — заявил начальник квестуры (полицейского управления) Милана Марчелло Кардона.