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Судья решил сам оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника

 

Британский судья предложил 15-летней девочке, ударившей ножом человека, который насиловал ее в детстве, заплатить за нее штраф, который она в соответствии с законом должна выплатить в пользу потерпевшего, передает ВВС.

Школьница из Брэдфорда обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Вину она не отрицала. Однако судья Джонатан Дарем, рассмотрев дело, счел, что тюремный срок был бы слишком суровым наказанием для нее.

В суде выяснилось, что сразу после нападения на потерпевшего обвиняемая сама пришла в полицию. На допросе она заявила, что надругавшись над ней несколько лет назад, он сломал ей жизнь.

В связи с этим судья приговорил подсудимую к самому мягкому наказанию из всех предусмотренных законом за подобные преступления, обязав ее в течение двух лет наблюдаться у специалистов по подростковой преступности.

Кроме того, закон обязывал судью взыскать с обвиняемой от 10 до 170 фунтов в качестве компенсации судебных издержек потерпевшего. Именно эту сумму судья и предложил девочке выплатить за нее.

Надзорный орган по соблюдению судейской этики такой поступок не оценил и вынес ему выговор. По мнению надзорной инстанции, заявление Дарема ставит под сомнение его беспристрастность как судьи.

Выговор является наиболее мягкой формой порицания в случае, когда надзорная инстанция приходит к выводу о необходимости дисциплинарных мер.

Дело, по которому нынешний потерпевший проходил обвиняемым, а нынешняя обвиняемая - потерпевшей, рассматривалось в 2010 году. Тогда мужчине по имени Затхалла Бута предъявили обвинение в изнасиловании малолетней.

Потерпевшей тогда было всего восемь лет, однако Бута хоть и был признан виновным, не получил тюремного срока, отделавшись общественными работами. Более того, он продолжил как ни в чем не бывало жить в том же районе, что и его жертва.

По словам девочки, после того решения суда она почувствовала себя преданной правоохранительной системой и брошенной на произвол судьбы. Она чувствовала, что ее жизнь сломана, и решила отомстить своему обидчику.

В связи с этим в прошлом году она взяла кухонный нож, пришла к изнасиловавшему ее мужчине домой и когда он открыл дверь, со словами "Я убью тебя!" ударила его в область сердца. После этого она позвонила в полицию и призналась в содеянном.

Сама девочка полагала, что убила своего обидчика, но прибывшим на место происшествия врачам удалось спасти его жизнь. В связи с этим дело было возбуждено не по статье об убийстве, а по более мягкой статье о причинении вреда здоровью.

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