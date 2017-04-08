В Сальяне 21-летняя девушка отравилась лекарствами

Сегодня вечером в Сальянском районе в селе Нохудлу 21-летняя Гюльмира Джахангирова пыталась покончить с собой, выпив лекарства, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Девушку в состоянии агонии доставили в Центральную больницу района. Врачи борются за ее жизнь.
Соседи говорят, что в последние годы семья девушки пережила несколько трагедий. Так, два года назад умер ее отец, а до этого сгорел дом ее семьи. Тогда в огне погиб ее четырехлетний брат. Соседи полагают, что эти проблемы надломили психику Г.Джахангировой.
Правоохранительные органы района начали проверку по факту попытки самоубийства.