Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном американский удар по авиабазе в Сирии, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

Министр иностранных дел России отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая "дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности".

"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — сообщили в ведомстве.

Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести "тщательное, беспристрастное и профессиональное" расследование инцидента в провинции Идлиб.