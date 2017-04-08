Подписаться на уведомления
 

Трамп объяснил Конгрессу, зачем нанес ракетный удар по войскам Асада

 

Президент США Дональд Трамп сегодня направил членам Конгресса письмо с уведомлением о ракетном ударе, который был нанесен по авиабазе ВВС Сирии в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба Белого дома.

Текст письма почти дословно повторяет заявление Трампа, с которым он выступил вскоре после удара. В частности, президент вновь бездоказательно обвинил власти Сирии в применении химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб.

"Я приказал действовать так для того, чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применение химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшению нынешней гуманитарной катастрофы в регионе", — объяснил Трамп.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

223 просмотров


Старости
«Меня привязали к стулу и стали избивать»
«Меня привязали к стулу и стали избивать» суд над генералами МНБ; haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 17° / 8°
9 Апр 19° / 9°
10 Апр 13° / 7°
11 Апр 15° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп объяснил Конгрессу, зачем нанес ракетный удар по войскам Асада
Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по Сирии заявление МИД
В Баку парень погиб, упав в шахту лифта
В Сальяне 21-летняя девушка отравилась лекарствами
Судья решил сам оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника
Миланские полицейские открыли огонь по вооруженному наркоману
Азербайджан обыграл Боснию Отбор на Евро-2018
Начальники Генштабов России и Ирана обсудили удар США по Сирии обновлено 20:30
В Армении пьяный мужчина взял в заложники врачей «Скорой помощи»
США и Великобритания выработали план действий против России Британские источники
Трамп поздравил своих военных с успешной атакой на Сирию
«Прямого отношения Сирия к Азербайджану не имеет, но…» комментарий эксперта
Российский фрегат прибыл в Сирию
Закир Насиров на свободе эксклюзив
В Подмосковье осквернили мусульманский центр
МВД о митинге Нацсовета
Мария Захарова: «США сейчас – самое непредсказуемое государство»
Скандальный Charlie Hebdo высмеял Трампа
А теперь в Грузии нельзя курить haqqin.az из Тбилиси
Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили Сирию
Стокгольмский террорист оказался узбеком
Борис Джонсон отменил свой визит в Москву
Россия испытала крылатую ракету
МИД России: «Наши военные не встречались с талибами»
Биньямин Нетаньяху пригласил президента Ильхама Алиева в Израиль
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться