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11-летняя девочка – одна из жертв стокгольмского террориста

 

Девочка одиннадцати лет, которую разыскивала ее семья после теракта в Стокгольме, оказалась среди погибших в результате происшедшего, сообщила шведская газета Expressen.

"Об этом узнали сегодня в середине дня. Так трудно было, что на то, чтобы узнать, ушло так много времени", — сказала изданию родственница матери погибшeго ребенка.

Девочка пропала в пятницу, когда возвращалась из школы обычной дорогой. Именно на этом пути и совершил свой смертельный "заезд" террорист за рулем грузовика. Родные искали девочку и писали объявления о ней в социальных сетях.

Сообщений о личности других погибших пока нет.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся десять человек.

Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет и он из Узбекистана.

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