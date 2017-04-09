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Бадалбейли проиграл… и пошел восполнять грабежом

Автор: Отдел информации 

В надежде на удачу азербайджанцы Рашад Бадалбейли и Руфат Гулиев отправились в Турецкую Республику Северного Кипра попытать счастья в казино. Но фортуна была не на их стороне - очень скоро они проиграли все припасенные деньги. И друзья не придумали ничего лучше, как восполнить свои потери грабежом. Отчаянная парочка успела обчистить два частных дома в Фамагусте, прежде чем была задержана полицией, пишет кипрское издание Gundem Kibris.

Пострадали от разбоя Бадалбейли и Гулиева жилища Дервиша Ешилбаша (Derviş Yeşilbaş) и Дамлы Озхан (Damla Özhan). Полиция напала на след грабителей в городе Гирне и установила за ними слежку. Преступников задержали по дороге из Гирне в столицу греческого Кипра Никосию, где они надеялись скрыться.

Судом Турецкой Республики Северного Кипра преступникам предъявлено обвинение в грабеже, взломе и преступном сговоре.

7 апреля суд города Фамагусты избрал в отношении азербайджанцев меру пресечения в виде ареста.

Как рассказал кипрскому изданию следователь Махир Туре (Mahir Türe), Рашад Бадалбейли и Руфат Гулиев вынесли из дома Дервиша Ешилабаша ЛСД - телевизор, ноутбук и золотые изделия. В тот же день они вломились в дом Дамлы Озхан, однако что-то помешало и они скрылись с места преступления не успев ничего украсть.

Воры попали на уличные камеры видеонаблюдения, когда пытались скрыться с места преступления. Более того, по словам полицейского, на камеры попал и номер автомобиля, который Р.Бадалбейли и Р.Гулиев арендовали на Кипре. После получения необходимых данных полиция установила слежку за преступниками, которые планировали из Гирне попасть в Никосию. 7 апреля они были задержаны и заключены под стражу.

В своих показаниях Рашад Бадалбейли честно признался, что, спустив в казино, они не наши другого выхода, как раздобыть средства воровством.

Следователь отметил, что в арендованной азербайджанцами машине были обнаружены орудия преступления и некоторые вещи из украденных вещей.

По истечении трех суток суд примет решение о дальнейшей судьбе Р.Бадалбейли и Р.Гулиева.

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