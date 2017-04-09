В Москве столкнулись поезд дальнего следования и электричка

Поезд дальнего следования и пустая электричка столкнулись на западе Москвы, сообщили РИА Новости в московском главке МЧС.

Инцидент произошел на Белорусском направлении МЖД у дома 4 по улице Герасима Курина. Поезд, по свидетельству очевидцев — сообщением Москва-Брест, двигался в сторону Московской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. С рельсов сошли два вагона: один — поезда, второй — электрички.

Представитель столичного главка МЧС ранее сообщил РИА Новости, что три человека пострадали в результате инцидента на железной дороге на западе Москвы.