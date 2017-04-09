Чингиз Абдуллаев: «Эдуард Маркаров любит и болеет за «Нефтчи»

Глава наблюдательного совета «Нефтчи», знаменитый азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев рассказал о том, что занимает 18 должностей, но особого внимания сейчас требует футбол.

«Я - президент Международного фонда Черного и Каспийского моря, президент наблюдательного совета, попечительского совета Национальной библиотеки, президент Центра культуры азербайджанцев мира, председатель наблюдательного совета клуба «Нефтчи», секретарь Союза писателей Азербайджана и президент Пен-клуба… - цитирует Чингиза Абдуллаева сайт «Москва-Баку». - Пожалуй, стоит остановиться в этом перечислении. Главное, что пока я справляюсь. И даже еще пишу книги, оставаясь единственным мусульманским писателем в мире, выступающим в жанре детектива.

К сожалению, «Нефтчи» не очень хорошо выступает. Не знаю, насколько я успешен в других областях, хотя мне говорят, что очень успешен, так вот, хотелось бы, чтобы и в футболе успехи были большими. У нас за два года две медали финалистов Кубка Азербайджана, но я мечтаю о большем.

Мы делаем ставку не только на молодых азербайджанских футболистов, мы берем и зарубежных игроков. Но вам не удастся меня переубедить в том, что не нужно воспитывать своих. Это очень важно, чтобы были свои кадры. Это важно для будущего. Если не считать первой команды, то все остальные – и детские, и юношеские играют за первые места, и, в отличие от главной команды, где успехов, увы, пока нет, здесь очень большие успехи. Я надеюсь, что в лице этих юных ребят мы видим сейчас будущее азербайджанского футбола.

В этом году «Нефтчи» исполняется 80 лет лет, и недавно мы приглашали всех наших знаменитых ветеранов. Они приехали и из Москвы, и с Украины, и даже из Швеции. У меня было такое ощущение, что я вернулся в детство, в то время, когда совсем маленьким мальчиком я ходил на стадион, и видел, как они играли.

Некоторым ветеранам уже под 80, но они такие молодцы, что сохраняют свою форму! Я так тронут, так благодарен им за то, что они собрались и приехали, за то, что по-прежнему болеют за свой клуб, и не просто болеют… Наше знаменитое трио 60-х годов – Банишевский, Туаев и Маркаров… Маркаров живет не в Баку… Он живет в Армении. И все-таки Эдуард Маркаров болеет за «Нефтчи», никакие трагические события последних лет не смогли убить в нем любовь к родной команде».

Говоря о своих нефутбольных пожеланиях, Чингиз Абдуллаев заявил, что хочет, чтобы «Азербайджан был цивилизованной, светской страной с благополучной, европейской жизнью и, конечно, как любой гражданин, я хотел бы, чтобы эта проклятая война наконец закончилась, и чтобы мы ни в коем случае не побили рекорд англичан и французов с их Столетней войной».

«Но я боюсь, что вызовов не избежать, - продолжает писатель. - Уже сейчас идет Третья мировая война, о чем мы избегаем говорить, война между цивилизациями. Мы не знаем, разговаривая с вами, что может произойти в следующую минуту в любой точке Лондона, Москвы, Парижа или Нью-Йорка, противостояние между цивилизациями только обостряется. Рубят топорами, ножами, давят машинами, взрывают. Еще немного и начнут рвать друг друга зубами.

Я очень хочу быть оптимистом в отношении Азербайджана, но я глобальный пессимист в отношении мирового сообщества. Как говорят китайцы, пока два тигра дерутся, один сидит на берегу. Во всех разведшколах мира знают, что достаточно скоро может произойти мега-теракт, и что останется после него – трудно и страшно представить… Я так хочу ошибиться, я только одного прошу у Аллаха – чтобы я ошибся, и это пророчество не сбылось».