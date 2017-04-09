По запросу США арестовали российского хакера

В Испании по запросу США задержан российский программист Петр Левашов, передает RT со ссылкой на его супругу. Житель Санкт-Петербурга подозревается в причастности к хакерским атакам.

По ее словам, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги в Барселоне на время отдыха, ворвались представители правоохранительных органов. Мария Левашова добавила, что полицейские отобрали у них все электронные устройства.

«Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах», — рассказала россиянка.