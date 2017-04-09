Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США отправится в западную часть Тихого океана в район Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

По его данным, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson отправится в регион из Сингапура.

Такие меры, как отмечается, были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала. «Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо», — добавил источник.

В Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США (USPACOM) подтвердили данную информацию. Представитель командования Дэйв Бенхэм уточнил ТАСС, что ударная группа отправится в район Корейского полуострова после того, как покинет Сингапур 8 апреля.

Ранее в субботу NBC сообщил, что Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе Северной Кореи. По информации телеканала, среди прочего разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также ядерных бомб, размещенных под Сеулом.