США потребовали ухода Асада

Политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

«Нет никакого варианта, при котором политическое решение произойдет с Асадом во главе режима. Если вы посмотрите на ситуацию, то тяжело представить мирное и стабильное правительство с Асадом», — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.

По мнению Хейли, «смена режима» в Сирии произойдет, потому что «все стороны увидят, что Асад — это не тот лидер, который нужен в Сирии».

Вместе с тем она отметила, что уход сирийского президента — это не единственный приоритет для США.