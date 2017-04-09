Треть греков не заплатила налоги

Каждый третий житель Греции не платил никаких налогов в 2016 году из-за очень низких доходов, сообщает воскресный выпуск газеты "Вима" со ссылкой на данные Минфина страны.

Вопрос в том, идет ли речь об уклонении от налогов или действительно домашние хозяйства в Греции потеряли доходы из-за многолетнего кризиса, переживаемого страной.

По данным издания, Минфин обработал 8 миллионов 645 тысяч 596 налоговых деклараций за 2016 год.

"Девять из десяти греков заявили о доходах ниже 20 тысяч евро, а 31,8% налогоплательщиков не платили вообще никаких налогов", — пишет газета.

В 2016 году было заявлено 74,2 миллиарда евро доходов по сравнению с 73,9 миллиарда в 2015 году. Тем не менее, в среднем доходы снизились на 1,1%, в то время как налоги в среднем выросли на 3%.