В Венесуэле подожгли штаб оппозиционера Каприлеса

Губернатор штата Мерида, один из основных лидеров оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес сообщил о поджоге штаба, отвечающего за проведение его кампании, передает РИА Новости.

«Срочно! Нас атаковали бомбами внутри здания, сейчас работают пожарные», — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter. Позднее он уточнил, что пострадавших нет, и выразил благодарность пожарным, потушившим огонь.

На опубликованных в интернете фотографиях с места событий видны клубы черного дыма над штабом Каприлеса и огонь.

Между тем появились данные о пострадавших в ходе марша протеста оппозиции в Каракасе в субботу. По словам мэра муниципии Чакао Рамона Мучачо, различные ранения получили 17 человек.