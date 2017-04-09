Подписаться на уведомления
 

Великобритания обвинила Россию в гибели каждого сирийца

 

Россия виновна в гибели каждого мирного жителя Сирии, ставшего жертвой химической атаки в Идлибе 4 апреля. Об этом в статье для the Sunday Times написал глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

По его словам, Москва несет ответственность как поручитель и главный защитник правительства президента Башара Асада, которого Запад обвиняет в совершении химатаки.

Саму газовую атаку Фэллон назвал «варварской, аморальной и незаконной» и одобрил «ответ» США в виде ракетного удара по сирийскому аэродрому в Хомсе, указ о котором отдал президент Дональд Трамп.

Фэллон также написал, что это военное преступление произошло на глазах у РФ, и теперь она просто обязана оказать давление на власти Сирии.

«За последние несколько лет они имели все возможности нажать на рычаги и остановить эту гражданскую войну. Россия должна показать решимость, чтобы принудить этот режим к послушанию. Посылая ракеты "Томагавк" для атаки аэродрома, самолеты и оборудование, которые, как полагают, были использованы для химатаки, Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, чтобы тот дважды подумал, прежде чем использовать газ в будущем», — считает министр.

Также он в очередной раз выступил за свержение Башара Асада, при власти которого о стабильности в Сирии не может быть и речи.

481 просмотров


Старости
«Меня привязали к стулу и стали избивать»
«Меня привязали к стулу и стали избивать» суд над генералами МНБ; haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 21° / 9°
10 Апр 13° / 8°
11 Апр 14° / 8°
12 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Азербайджанцы заполонили рынок недвижимости Лондона
Великобритания обвинила Россию в гибели каждого сирийца
Граждане Турции голосуют в Азербайджане
В Венесуэле подожгли штаб оппозиционера Каприлеса
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Треть греков не заплатила налоги
США потребовали ухода Асада
В Турции упал воздушный шар с туристами
В Гейгеле мужчина избил молотком соседа и его племянницу
Американские корабли идут на Корею после удара по Сирии
По запросу США арестовали российского хакера
США приблизили ядерную войну комментарий российского полковника
Чингиз Абдуллаев: «Эдуард Маркаров любит и болеет за «Нефтчи»
В Москве столкнулись поезд дальнего следования и электричка много пострадавших; обновлено
В центре Осло нашли взрывное устройство
Стрельба в фитнес-клубе в США: есть убитый и раненые
Бадалбейли проиграл… и пошел восполнять грабежом
11-летняя девочка – одна из жертв стокгольмского террориста
Трамп объяснил Конгрессу, зачем нанес ракетный удар по войскам Асада
Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по Сирии заявление МИД
В Баку парень погиб, упав в шахту лифта
В Сальяне 21-летняя девушка отравилась лекарствами
Судья решил сам оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника
Миланские полицейские открыли огонь по вооруженному наркоману
Азербайджан обыграл Боснию Отбор на Евро-2018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться