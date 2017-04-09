Великобритания обвинила Россию в гибели каждого сирийца

Россия виновна в гибели каждого мирного жителя Сирии, ставшего жертвой химической атаки в Идлибе 4 апреля. Об этом в статье для the Sunday Times написал глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

По его словам, Москва несет ответственность как поручитель и главный защитник правительства президента Башара Асада, которого Запад обвиняет в совершении химатаки.

Саму газовую атаку Фэллон назвал «варварской, аморальной и незаконной» и одобрил «ответ» США в виде ракетного удара по сирийскому аэродрому в Хомсе, указ о котором отдал президент Дональд Трамп.

Фэллон также написал, что это военное преступление произошло на глазах у РФ, и теперь она просто обязана оказать давление на власти Сирии.

«За последние несколько лет они имели все возможности нажать на рычаги и остановить эту гражданскую войну. Россия должна показать решимость, чтобы принудить этот режим к послушанию. Посылая ракеты "Томагавк" для атаки аэродрома, самолеты и оборудование, которые, как полагают, были использованы для химатаки, Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, чтобы тот дважды подумал, прежде чем использовать газ в будущем», — считает министр.

Также он в очередной раз выступил за свержение Башара Асада, при власти которого о стабильности в Сирии не может быть и речи.