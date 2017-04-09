Азербайджанцы заполонили рынок недвижимости Лондона

Великобритания в шоке: граждане Азербайджана и некоторых других государств заполонили рынок недвижимости страны, создавая тем самым сложности для британцев, которые впервые собираются приобрести недвижимость. Об этом сообщает британская газета Express.

Иностранные инвесторы скупают в огромном количестве дома и квартиры в Англии. При этом используются в основном наличные. Иностранцы, как утверждается в последних исследованиях, покупают жилье в Лондоне и других престижных городах и населенных пунктах Англии. Приводится и статистика: 93% квартир новостройках в Манчестере были куплены нерезидентами Великобритании. В качестве примера прилагаются данные, согласно которым только 17 из 282 квартир в одном из домов на Кэмбридж-стрит (в Лондоне) были куплены британскими гражданами, при этом реально жили в этом доме только двое. Остальные квартиры либо пусты, либо сдаются в аренду.

При этом называется и список стран, граждане которых, являются самыми активными арендаторами. Это Азербайджан, Китай, Япония и Зимбабве.

Представитель компании Generation Rent Дэн Кроу считает, что «налоговая система должна наказывать владельцев пустующих домов в районах с высоким спросом», а Дэниел Валентайн из аналитического центра Bow Group уверен, что «британцам предстоит тяжелое будущее, если правительство не начнет ограничивать масштабы иностранной собственности». «Зарубежные инвесторы раздувают цены на рынке. Большинство людей в среднем зарабатывают только на жизнь, и никогда не смогут купить дом. Фактически существует бесконечный запас «международных денег», который может вливаться в страну».

Между тем азербайджанский эксперт в области недвижимости Рашад Алиев заявил haqqin.az о том, что цены на жилье в столице Великобритании давно достигли недосягаемых для самих британцев высот. И потому жилье скупают богатые иностранцы. По его словам, с помощью покупки жилья в Великобритании часто легализуется капитал, заработанный не совсем честным путем, хотя, конечно, есть и исключения.

«Да и в целом, богатые люди любят жить в Лондоне. Однако азербайджанцев среди них, на мой взгляд, не очень много, во всяком случае для такого мегаполиса. А ограничения на покупку недвижимости иностранцами в Британии давно хотели ввести, ведь рост цен на жилье в этой стране просто фантастический. Кроме того, британским властям не нравится, когда недвижимость покупают люди, имеющие сомнительный источник доходов», - отметил эксперт.