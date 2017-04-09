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Европа может обзавестись единой полицией

 

Глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх призвал к созданию европейской полиции. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 9 апреля.

"В Европе без внутренних границ полиция тоже должна иметь возможность сотрудничать тесно и на трансграничном уровне", - заявил он.

По словам Мюнха, необходимо срочно улучшить интеграцию полицейских систем европейских стран. “Мы должны иметь возможность так обмениваться полицейскими данными внутри Европы, как если бы мы были одной страной”, - пояснил глава BKA. Он констатировал, что в настоящее время различные системы затрудняют расследование преступлений.

В качестве примера Мюнх указал на отсутствие биометрических компонентов в Шенгеннской информационной системе, которые позволили бы ясно идентифицировать людей по отпечаткам пальцев. Он также пожаловался на отсутствие европейской базы данных, которая обеспечила бы доступ ко всей имеющейся полицейской информации на подозреваемых.

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