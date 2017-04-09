Лондон раскрывает тайны олигархов

Правительство Великобритании, по сведениям газеты The Times, создаст первый в мире реестр недвижимости олигархов в рамках борьбы с коррупцией. В реестр войдут имена и фамилии олигархов, зарубежных правительственных чиновников и политиков, которые приобретали недвижимость в Лондоне, используя некие компании.

Многие из них зарегистрированы в офшорах, например, на Британских Виргинских островах, поэтому истинные владельцы дорогостоящих домов и квартир неизвестны. Теперь лица, скрывающиеся за анонимными компаниями, у которых в собственности находятся фешенебельные дома и поместья на миллиарды фунтов стерлингов, будут обязаны раскрыть свои имена.

Как уверены в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, новые правила повысят прозрачность рынка недвижимости, особенно в центральных районах Лондона, и будут способствовать отслеживанию потоков капитала, полученного незаконным путем, а также борьбе с отмыванием денег.