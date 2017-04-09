После неожиданного успеха забытых в тени геополитических побед Кремля российских оппозиционеров в Москве, когда Навальный и другие традиционные лидеры протеста вывели по всей России недовольную молодежь и студенчество, об акциях протеста вспомнили и в Азербайджане. Наша ветхая доморощенная оппозиция, которую еще в конце 90-х годов прошлого века покойный Гейдар Алиев заклеймил нещадным эпитетом «нафталиновая», за всю свою историю и не претендовала на роль локомотива постсоветской революции. Если уж при Алиеве-старшем оппозиция была «нафталиновая», то в какое же агоническое, или точнее, разложившееся состояние она пришла на 15-й год правления Алиева-младшего?!

Азербайджанская оппозиция в лице дуумвирата Гамбар-Керимли всегда находилась на задворках постсоветской революции. Они не задавали тон, а подражали. Вначале ельцинской когорте, затем цветному делу революции Ющенко и Саакашвили. Сейчас стали равняться на Навального.

При этом азербайджанская оппозиция почему-то отождествляла две категории – протестный электорат и социальную базу. Никто, в первую очередь, сама власть, не оспаривает наличие протестного электората. А с углублением экономического кризиса протестный электорат расширяется. Законов социологии – науки об обществе, закономерностях его функционирования и развития - никто еще не отменял. И человеческая жизнь все еще построена на традиционной конфронтации власти и общества. Между властью и обществом абсолютной и полной гармонии быть не может, ее не было в древнем Риме, в деспотичном папском средневековье, ее нет и в современном либеральном мире. Общество всегда недовольно – и эта дефиниция обуславливает прогресс. Иначе мир застыл бы в своей истории. И роковая ошибка азербайджанской оппозиции заключалась в том, что она выдавала протестный электорат и недовольную часть населения за свою социальную базу. Причем даже не пассивную социальную базу, а активную!

И Гамбару, и Керимли почему-то казалось, что если общество обуревают проблемы и она выражает протест вследствие, скажем, кризиса банковской системы или экономических неурядиц, задержек зарплаты и социальных выплат, то этот протест должен вылиться в массовые беспорядки, с помощью которых они низвергнут действующую власть и сами станут новой властью. При этом лидеры оппозиции исключали испытанную веками формулу революции об авантюристах, которые свершают революцию и подлецах, которые пользуются ее плодами. Оппозиционеры оставляли за собой лишь роль подлецов.

Итак, Керимли, претендующий на роль, чем-то напоминающую роль Немцова и Навального в одном лице, решил вновь нарушить статус-кво. Самоуверенная власть словно искушая судьбу и чувствуя расширение протестного электората, позволила оппозиции восстать в центре столицы. Оппозиционерам предоставили площадь в двух шагах от парламента и администрации президента.

Вчера мы стали свидетелями нового провала. Вопрос не в малочисленности акции протеста. На митинг пришли максимум две тысячи человек. Проблема в другом – на митинге не было новых социальных сил - ни молодежи, ни студенчества. Под знаменами Азербайджана и Евросоюза замелькали до боли знакомые лица. Все та же активная и штатная социальная база оппозиции.

Правда, новые акции протеста оппозиции, особенно после последнего нардаранского бунта, привнесли новизну в традиционное политическое шоу с османскими маршами и пафосным театральным представлением в духе раннего эльчибеизма – на площади прозападной оппозиции появились исламисты. Причем исламисты консервативного проиранского толка. Новый идеологический казус – у трибуны реввоенсовета стоит либерал с флагом ЕС и шиит-клерикал с лозунгом «Йа Гусейн!». К чему же призывают общество оппозиционеры – построению иранской теократии или евродемократии? Скорее, это проявление даже не идеологического казуса или политической эклектики, а идейного вакуума. Какой-то диссидентский каламбур.

У оппозиции нет программы развития страны, нет команды будущего правительства, нет концептуального видения будущего. Это явствует и из вчерашних выступлений. Хорошо забытое старое! Участники митинга не нашли ничего нового – одни крикливые лозунги, поэтический дух ранней ура-патриотической поры, привычный и скучный Али Керимли, допотопная Гезаль Байрамлы, заблудшие Джамиль Гасанлы с Гюльтекин Гаджиевой. Более того, половина выступлений оппозиционеров была посвящена малочисленности вчерашней акции. Хотя оппозицию должна беспокоить не малочисленность, а скорее серость, невзрачность, усталость, загнанность своей социальной базы, вышедшей на площадь.

Наконец, оппозиция устами некогда рьяного сторонника Ильхама Алиева – Гюльтекин Гаджиевой - нашла объяснение вчерашней акции – дескать, оппозиция не позволила и не позволяет превратить Азербайджан в Узбекистан и Туркменистан. Во-первых, в Узбекистане с приходом нового президента началась либерализация. А во-вторых, не оппозиция, а власть не позволила самой себе превратить страну в деспотичное средневековое княжество. Ведь власти могли бы отказать оппозиционерам в праве на протест, не так ли? А это и есть туркменский подход к современной политике. И вчерашняя акция была согласованной не вопреки, а согласно воле власти.

Чем же кичиться на пустом месте и на полупустой площади?

Если раньше в дискуссиях с этими оппозиционерами нам приходилось констатировать маргинализацию и полное политико-социальное разложение этого класса, призывая этих субъектов политсистемы к ревизионизму и выработке новых принципов и методов борьбы, то после вчерашней акции приходится убеждать самих себя в одном – эта кучка антиглобалистов и внесистемщиков не способна к новым формам борьбы. Они далеки от современного мира, не понимают и не осознают законов нового миропорядка и новой политической философии, когда все человечество в постлиберальную эру после новой переоценки ценностей зашло в политический тупик. Общественное развитие достигло своего кульминационного развития – либерал-демократия или социал-демократия оказались неспособны к решению новых вызовов и проблем. Целые народы и страны уходят от партийной политики. Формируются новые межконтинентальные политические цивилизации. В политике на обломках коммунизма, капитализма и либерал-социализма снова главенствует персонифицированный фактор…

Вот эта оппозиция всего этого не осознает и не понимает. Она далека от реальности сегодняшнего дня, хотя и эмигрировала в фейсбук. Но она в большей мере эмигрировала в сеть не потому, что фейсбук для нее средство политической коммуникации. Оппозиция создала в сети оторванный от новой реальности выдуманный параллельный мир. Она уютно себя чувствует в этом миру. Мир праху твоему, оппозиция…