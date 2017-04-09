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В США начались испытания авианосца нового поколения

 

Головной авианосец нового проекта CVN-78 «Джеральд Р. Форд», строящийся по заказу ВМС США, впервые вышел на ходовые испытания, сообщает Navy Times. Как отмечает издание, срок сдачи корабля заказчику пришлось сдвинуть более чем на три года из-за большого количества новейшего оборудования, доводка которого задерживает постройку.

Как отмечает издание, на борту корабля присутствует множество рабочих, инженеров и служащих верфи Newport News Shipbuilding, а также специалистов управления атомных энергетических установок, управления морских систем и ряда других департаментов ВМС США. Они обеспечивают испытания корабля и подготовку экипажа.

Контракт на постройку авианосца стоимостью 12,9 миллиарда долларов (без учета авиакрыла) был заключен в мае 2004 года, резка металла началась в августе 2005-го, а официальная церемония закладки состоялась 13 ноября 2009 года. В октябре 2013 года корабль впервые всплыл в доке, официальная церемония спуска на воду состоялась 9 ноября того же года. Крестной матерью нового авианосца стала Сьюзен Форд, дочь 38-го президента США Джеральда Рудольфа Форда-младшего, в честь которого и назван авианосец.

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