Эстония заинтересовалась азербайджанским спутником

Оператор спутниковой связи Азербайджана ОАО "Азеркосмос" готовится к оказанию услуг дистанционного зондирования Земли государственным структурам Эстонии, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

По словам собеседника агентства, посредником в предоставлении услуг ОАО на эстонском рынке выступит эстонская компания Reach-U, с которой в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

Контракт с Reach-U будет подписан в ближайшее время, что позволит ей осуществлять продажи изображений, полученных от спутника Azersky, министерствам обороны и сельского хозяйства Эстонии и исполнительной власти Таллина.