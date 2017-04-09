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Украинцы обвалили сайт выдачи загранпаспортов

 

На Украине сайт государственной компании «Документ» временно прекратил оформление и выдачу заграничных паспортов. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщается на самом портале.

«По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов не производится», — говорится в сообщении. Также отмечается, что документы можно оформить в территориальных подразделениях государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал на своей странице в Facebook резко возросший спрос на загранпаспорта. «Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но уверен — мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители», — написал он.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС является свидетельством приобщения страны к европейской цивилизации. «Это яркий маркер того, что Украина — часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности», — сказал глава государства.

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