В Швеции облава на террористов

Семь человек доставлены в полицию Стокгольма по подозрению в причастности к теракту 7 апреля, передает Радио Швеции.

В данное время все задержаные допрашиваются, заявил представитель полиции Йонас Хисинг.

Кроме того, стало известно об опознании трех их четырех жертв теракта. Как выяснилось, одна из погибших — одиннадцатилетняя девочка, возвращавшаяся из школы домой и была сбита террористом на грузовике. Еще одна погибшая явлется гражданкой Бельгии. Еще десять пострадавших в настоящее время находятся в больницах.

В память о погибших и пострадавших в результате теракта в воскресенье в Стокгольме пройдет манифестация солидарности и любви.

Ранее шведская полиция подтвердила иностанное происхождение террориста, задавившего людей в центре Стокгольма. Подозреваемый — 39-летний гражданин Узбекистана, сообщил журналистам начальник полицейского управления Дан Элиассон. Задержанный был известен уголовному розыску, но не в связи с преступлениями экстремистской направленности. По информации шведской прессы, террорист — отец четверых детей и работает в строительной сфере.