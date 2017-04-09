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Министр обороны Армении станет генсеком путинского НАТО комментирует Жанар Тулиндинова, эксклюзив

Автор: Беседовал Наир Алиев 

Уже через несколько дней состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого, как ожидается, представитель Армении возглавит эту организацию. Однако к реальным вызовам безопасности для Азербайджана это не приведет. Об этом и многом другом в беседе с haqqin.az рассказала ведущий казахстанский политический обозреватель Жанар Тулиндинова.

- Начнем с недавнего визита президента Назарбаева в Баку. Многие эксперты считают, что здесь было несколько ключевых моментов, помимо, собственно, азербайджано-казахстанских отношений, которые отличаются редкой по нынешним временам крепкой и проверенной дружбой. Один из моментов – это желание Казахстана уговорить Азербайджан вступить в ЕАЭС. Так ли это, на Ваш взгляд?

- На нынешнем этапе евразооптимизм в Казахстане несколько подрастерял свои позиции, что связано с падением товарооборота между странами ЕАЭС. В 2016 году объемы торговли Казахстана в рамках интеграционного объединения сократились на 23,5%. Тогда как у стран-новичков ЕАЭС, напротив, отмечен рост.

К примеру, Армения увеличила свой экспорт на рынки стран ЕАЭС в полтора раза. Основной причиной спада называют сокращение стоимости минеральных продуктов - это 33,4% от общего объема экспорта Казахстана во взаимной торговле, а также продукции химической промышленности - ее доля составляет 19%.

То есть физические объемы товарооборота не сокращаются, падает цена на сырьевые ресурсы, поставляемые Казахстаном на рынок ЕАЭС. Однако несмотря на эти рациональные доводы, снижение объемов товарооборота, пусть и в стоимостном выражении, имеет негативное воздействие на психологическое восприятие ЕАЭС.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – как инициатор и идеолог Евразийского экономического союза всегда выступал за расширение проекта, но не столько количественное, сколько качественное. Например, в свое время Нурсултан Абишевич предлагал Турции присоединиться к союзу в качестве ассоциированного члена. Многим эта идея показалась нереалистичной. Главным образом потому, что расширение проекта ЕАЭС чаще всего рассматривается в контурах постсоветского пространства.

Хотя прагматизм идеи казахстанского лидера очевиден: Турция – это экономически развитое, густонаселенное государство, ее участие в объединении позволит сбалансировать ЕАЭС, создаст альтернативный центр.

Полагаю, Казахстан приветствовал бы и вступление Азербайджана в ЕАЭС, поскольку его экономика обладает высоким потенциалом. Однако, вероятнее всего, на сегодняшнем этапе казахстанский лидер не педалирует тему расширения ЕАЭС и делает ставку на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

- Вопрос ОДКБ. Уже в апреле вновь будет поднят вопрос нового руководителя этой организации. В Армении считают (возможно, не без причины), что задержка с назначением на пост генсека этой структуры связана с позицией Беларуси и Казахстана. Но, согласно выкладкам экспертов, на этот раз представитель Армении все-таки возглавит ОДКБ. Приведет ли это к каким-то серьезным конфликтам в объединении?

- Факт назначения генеральным секретарем ОДКБ министра обороны Армении, вовсе не будет означать, что в целях, задачах, приоритетах организации обозначится какой-то «проармянский» крен. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности (СКБ), в который входят главы государств-членов, и именно Совет определяет принципиальные вопросы деятельности организации. Генеральный секретарь исполняет главным образом административные полномочия и подотчетен СКБ.

Помимо этого, в структуру организации входят такие консультативные и исполнительные органы, как Совет министров иностранных дел, министров обороны, Комитет секретарей совета безопасности и Постоянный совет ОДКБ, в котором заседают постоянные и полномочные представители стран-членов ОДКБ.

Решения в этих органах принимаются на паритетной основе, с учетом интересов всех государств-членов Организации. При этом не только Казахстан или, скажем, Беларусь не заинтересованы в конфликте интересов с Азербайджаном, но и Россия, которая видит в республике важного экономического и политического партнера на Южном Кавказе.

Избрание представителя Армении генсеком ОДКБ скорее будет «неприятно» Азербайджану с символической точки зрения. Реальных вызовов безопасности республики это не несет.

- Есть у Казахстана потенциал влиять на разрешение конфликтов на постсоветском пространстве? В том числе и на карабахский конфликт? Тут можно вспомнить, что президент Назарбаев совместно с ныне покойным президентом России Борисом Ельциным пытались воздействовать на армянскую и азербайджанскую стороны…

- Сегодня Казахстан предпринимает усилия в реализации миротворческих миссий, укреплении своего позитивного внешнеполитического имиджа. Напомню, что президент Назарбаев предлагал астанинскую площадку для урегулирования украинского кризиса. Создание переговорной площадки по сирийскому вопросу в Астане, как дополнении к Женевской – это важный жест признания усилий Астаны со стороны международного сообщества, ее роли в региональной и даже мировой политике.

Не исключено, что в случае, если по сирийскому вопросу в Астане будет достигнут определенный прогресс и даже успех, следующей миссией станет урегулирование карабахского конфликта.

Разумеется, не как альтернатива, а как дополнение к Минской группе ОБСЕ. Казахстанский лидер умеет внести личностный фактор в международную политику, персонифицирует ее. Возможно, это именно то, чего не хватает сегодня для разрешения карабахского конфликта.

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