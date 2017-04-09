Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский считает, что системы ПВО С400 оказались не в силах сбивать «Томагавки».

Разъясняя haqqin.az создавшуюся на момент удара американцев по Сирии ситуацию, В.Мураховский отметил, что до подвергшейся бомбежке сирийской авиабазы Шайрат от Хмеймима, где находится российская военная база, порядка 100 км. Однако для систем ПВО есть ограничительное понятие радиогоризонта.

«Да, максимальная дальность поражения С-400 составляет 400 км. Но надо понимать: это досягаемость по воздушным целям, которые действуют на средних и больших высотах. Крылатые ракеты, которые действуют на высотах 30−50 метров, не видны с такого расстояния просто потому, что поверхность Земли кривая, шарообразная. Словом, американские «Томагавки» находились за пределами радиогоризонта С-400.

Замечу: никакая система ПВО — что российская, что американская — физически неспособна увидеть крылатые ракеты на такой дальности. Для увеличения радиогоризонта используют различные меры. В частности, в системах ПВО радиолокатор поднимают на вышках. Такая вышка есть и в Хмеймиме, тем не менее она не позволяет увеличить дальность обнаружения так сильно — до 100 км. Любой ЗРК работает с ограничением по радигоризонту, ибо Земля круглая», - заявил эксперт.

Между тем В.Мураховский признает, что риск возникновения конфликта действительно существенно возрос. «Да, США предупредили нас по линии предотвращения инцидентов в Сирии, что наносится удар по авиабазе Шайрат. Но это все равно не гарантирует от чрезвычайно опасных инцидентов. Может случиться так, что американцы предупредят не совсем вовремя или «Томагавк» отклонится от заданного маршрута, что приведет к гибели российских военнослужащих. По сути, решение США о нанесении ракетного удара резко обострило конфликтность. Оно поставило крест на возможности взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также на надежде на возрождение роли Совета Безопасности ООН и других международных структур, которые занимаются вопросами войны и мира. А эта роль сегодня, замечу, и без того сведена до уровня курилки, в которой обсуждают, но ничего не решают», - с сожалением констатирует военный специалист.