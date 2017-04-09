Беларусь предлагает азербайджанцам поохотиться на зубров

Беларусь предлагает азербайджанцам охоту на последних представителей диких быков в Европе – зубров. Как сообщила haqqin.az заместитель директора Национального агентства по туризму Беларуси Елена Лихимович, сафари на зубров является уникальным туристическим предложением Беларуси. Охотнику выдаются все необходимые сопроводительные документы для вывоза трофея из страны.

«В то же время Беларусь заинтересована в привлечении азербайджанских туристов на наши курорты, санатории и лечебницы», говорит Лихимович. По ее словам, в некоторых странах существует предубеждение, мол, белорусские леса и озера загрязнены радиоактивными осадками после чернобыльской аварии.

«Те небольшие участки, подвергнувшие поражению радиоактивными осадками, были полностью очищены, земли рекультивированы и сейчас являются абсолютно безопасными для здоровья человека», - говорит белорусский эксперт.

Вернувшись к предложению поохотиться на зубров, Лихимович отметила, что в Беловежской Пуще построены современные, комфортабельные коттеджи, где можно будет отлично отдохнуть.

«Хочу отметить, что Министерство культуры и туризма Азербайджана проводит плодотворную работу по привлечению белорусских туристов в Азербайджан. В частности, немало белорусов планируют посетить Азербайджан с целью изучения опыта проведения в Баку Европейских игр. Это пригодится белорусам для организации вторых Европейских игр в Минске».

Лихимович высоко оценила пропаганду туристических возможностей Азербайджана за рубежом. «Ролики по телеканалу Евроньюс, проведение в Баку Евровидения, Европейских игр, Формулы-1 и других международных конкурсов и соревнований стали отличной рекламой, продвигая имидж Азербайджана за рубежом», - сказала она.