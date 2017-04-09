Венесуэлу охватили протесты

Четвертая за последнюю неделю демонстрация оппозиции в Венесуэле собрала более 50 тыс. человек, мирные демонстрации переросли в беспорядки, передает DW.

Участники акций, выступающие против диктатуры президента Николаса Мадуро, начали столкновения с полицией. Митингующие бросали в силовиков камни, а те отвечали слезоточивым газом. Власти закрыли ряд станций метро. Лидеры оппозиции выступили с лозунгом «Диктатуре — нет!».

Столкновениям предшествовал мирный марш с требованиями гарантии защиты прав человека, а также проведения новых выборов на фоне риска дефолта Венесуэлы и дефицита продовольствия и лекарств.