Асад: «США не смогли достичь своей цели»

Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с лидером Ирана Хасаном Роухани по инициативе иранской стороны, передает SANA.

Асад заявил, что американской стороне не удалось достичь своей цели путем нанесения авиаудара. Тем самым, по его словам, США пытались поднять моральный дух боевиков бандформирований, которые поддерживает американское руководство.

Роухани подтвердил свою приверженность совместной с Дамаском борьбе с терроризмом и подчеркнул, что США грубо нарушили суверенитет Сирии и принципы международной законности, передает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Турция призвала Россию отказаться от поддержки Асада.