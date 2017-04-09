Что ж, чему быть, того не миновать, как говорится. Американская политика возвращается на круги своя. После многомесячных опасений, кошмарных снов и ожиданий труднопредсказуемых перемен, все становится на свои места...

Великая американская политическая система потихоньку берет в оборот чужака... Еще немного – и бунтарь Дональд Трамп станет обыкновенным президентом-республиканцем – ну разве что чуть-чуть более жестким, но все – в пределах норм, определенных системой.

Вообще, так бывает сплошь и рядом. Когда жизнь постепенно перековывает бунтовщиков, а те, кто вчера их боялся, завтра станут их лучшими друзьями.

В мире по этому поводу есть очень большой опыт, и даже специальная поговорка по этому поводу – «Хочешь подавить бунт - возглавь его». А еще пророческие слова дона Корлеоне – «Держи друзей близко, а врагов еще ближе».

Иногда это происходит намеренно – как, например, в 70-е годы американскому шоу-бизнесу удалось безболезненно переварить протестную волну хиппи 60-х годов, когда популярные музыканты становились чуть ли не революционерами, возглавляя недовольную молодежь.

Прошло всего лишь несколько лет, и этих молодых бунтарей потихоньку купили, а их протест сделали неопасным для себя. Ну, правда, это очень сильно помогло музыке, так как лишенные статуса революционеров исполнители сконцентрировались на профессионализме, и в итоге получилось лучше для всех – но это уже другая тема...

Иногда такие метаморфозы происходят сами собой, и мы видим десятки примеров этого у и себя в странах. К примеру, ныне правящая «Грузинская мечта» во время предвыборной кампании обещала чуть ли не царство всеобщей гармонии – упразднить репрессивные органы, прекратить прослушивание граждан, всем вернуть потерянное имущество…

Но приход к власти вместе с несомненными бонусами и иными приятными моментами имеет и свой недостаток – то, что не видно со стороны, очень быстро становится очевидным. В итоге – и прослушку оставили, и спецслужбы укрепили, и за оппозицией следят – словом, все как у людей.

А ведь столько обещаний было...

В случае с Дональдом Трампом мы имеем параллельное совпадение объективных факторов, и тонкое, ювелирное заглатывание Системой непокорного, и по сути, постороннего человека.

Кто-нибудь сейчас помнит про то, что всерьез обсуждалась возможность отмены антироссийских санкций? А ведь об этом шли серьезные разговоры, и казалось, что после прихода к власти Трамп если не отменит санкции, то по крайней мере начнет какое-то движение в этом направлении.

Американская Система тонко намекнула Трампу – есть внешняя политика, есть принципы, и есть позиции, которые не могут меняться вместе с президентами...

«Если ты не понял разницу между строительством отелей и формированием внешней политики – что ж, мы тебе объясним» - мягко шепнула Система на ушко строптивому президенту.

И все – теперь США не отменяют санкций, не перестают поддерживать Украину, и остаются в НАТО на прежних условиях, и Евросоюз разрушить не стремятся...

А помните, сколько сомнений вызывал друг мистера Путина в качестве кандидата на пост госсекретаря США? Уверен, что сегодня Рекс Тиллерсон гораздо более строг в отношении Москвы, хотя бы уже потому, что ему еще надо доказать, что он - не агент Путина...

А кадровая политика Трампа, которая обещала быть непредсказуемой и даже в каком-то смысле опасной? Куда подевался Майкл Флинн, получивший деньги от телеканала «Раша тудей»? Или Стивен Беннон, который известен ультраконсервативными и даже расистскими взглядами?

Республиканцы – они же сами консерваторы, такова сущность этой партии, но все имеет предел. Америка слишком много перенесла в борьбе за расовое равноправие, чтоб терпеть в окружении президента деятеля, в отношении которого имеет даже небольшое подозрение в расизме.

И кстати говоря, как там дела с Великой мексиканской стеной? Что, темпы строительства увеличились в сравнении с тем, что было до Трампа? И что, платят мексиканцы? Нет? Поразительно... Воистину неисповедимы пути господни...

А что там с НАФТА, то есть соглашением о свободной торговле с Мексикой? Трамп вроде бы обещал увеличить таможенные пошлины для того, чтоб вернуть в США ушедшие в Мексику и Китай американские предприятия.

Идея конечно замечательная, а уж перед выборами звучит совсем уж прекрасно. Но судя по всему, нахождение у власти показало новому президенту, что не так все просто. Что само по себе повышение таможенных пошлин ничего не даст. Что американский бизнес переводит предприятия в Китай и Мексику не из природной вредности, а из сугубо практических соображений.

Хотите, чтоб заводы вернулись в Америку? Что ж, нет ничего проще – снижаете на 70% среднюю зарплату, упраздняете профсоюзы, игнорируете даже намек на понятие «права трудящихся», устанавливаете ненормированный рабочий день, снижаете налоги до предела, убираете разного рода экологические нормы, и все – завтра весь американский бизнес – у ваших ног.

Словом, хотите вернуть заводы из стран третьего мира? Есть единственный способ для этого – станьте третьим миром сами. Никакого другого выхода нет...

Конечно, ни один американец в трезвом уме и твердой памяти о таком даже не помыслит, стало быть, жизнь в данном случае сама поставит возмутителя спокойствия на место - без какого-либо участия Системы.

А уж как мягко переварила американская Система трамповский закон о миграции – благодаря судебной системе в законе осталось только то, что было приемлемо для нее. Не говоря уже о том, что в некоторых штатах местные суды отменили президентский указ... Все сделано красиво и мягко, без лишних волнений и нервотрепок...

Ну и последний пример – Сирия. Все помнят предвыборные выступления Трампа, которые можно было расценить как чуть ли не проасадовские. Начало его президентских полномочий чуть не ознаменовалось серьезным конфликтом – российско-иранско-сирийским наступлением на Алеппо. Но на этот раз ему повезло – все закончилось задолго до его вступления в президентскую должность.

В итоге все тумаки достались бедняге Обаме. Но тут уже не получится спрятаться за могучей спиной Барака Хусейновича – химическая атака на Идлиб – это вызов ему, лично, президенту США.

Естественно, никаких широкомасштабных военных действий по типу Ирака со стороны США не последует, но и разговоры о том, что с «Асадом борются террористы, которые хуже него» - по-видимому придется забыть надолго...

Тяжела шапка Мономаха...

Убежден – тот, предвыборный Трамп – и есть настоящий. Будь у него достаточно власти, он и на Украину бы плюнул, и санкции отменил, и из НАТО бы вышел, и всех иммигрантов бы прогнал, и с Путиным бы дружил и преспокойно делил бы с ним сферы влияния.

Будь у Трампа достаточно власти, то уже сейчас спустя 2,5 месяца Южный Кавказ был бы полностью передан в ведение Кремля... Нас бы продали с потрохами и даже не заметили бы этого.

Но к счастью в реальности все обстоит иначе. Америка – это не Трамп или Клинтон, Джон Керри или Рекс Тиллерсон.

Америка – это ее величество Система, которая пережует и выплюнет кого угодно... И пример Трампа, который на наших глазах превращается из бунтаря в почетного сына Системы – налицо.

В свое время Эрик Клэптон тоже был бунтарем – а сейчас – тихий, мирный буржуа, который ни с кем не борется уже лет 40..