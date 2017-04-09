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Путин позвонил Роухани из-за Сирии

 

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии. Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

 “Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права.

Владимир Путин и Хасан Роухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико- дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии”, - говорится в сообщении.

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