ИГИЛ взяла ответственность за атаку на церкви

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на церкви в египетских городах Танта и Александрия. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.

Как сообщает WTVD-TV со ссылкой на министерство здравоохранения Египта, при атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.

В то же время это не единственные взрывы, произошедшие в Египте 9 апреля. В Танте практически сразу после ЧП у церкви последовала атака на местный центр подготовки полицейских. По имеющейся информации, там погиб один человек. Кроме того, после нападения у входа в Александрийский собор местные СМИ сообщили еще об одном взрыве. РИА Новости уточняет, что устройство сдетонировало на улице Шухада.