Американские военные ранены в Латвии

Три американских солдата пострадали во время военных учений на латвийском полигоне в Адажи в воскресенье, рассказал журналистам представитель Министерства обороны балтийской республики Каспар Галкин, передает РИА Новости.

Военнослужащий пострадал во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа.

"Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу. После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного обследования", — рассказал Галкин.

Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.