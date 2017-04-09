Борис Джонсон отменил визит в Москву без указаний США

Решение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона отменить планировавшийся на 10 апреля визит в Москву не было принято по указанию Вашингтона, пишет газета Sunday Times со ссылкой на помощника министра, говорившего на условиях анонимности.

Джонсон в минувшую субботу отменил визит в РФ, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным издания, он этим занимался все выходные.

В субботнем заявлении Джонсон сообщил, что детально обсудил все планы со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По словам Джонсона, Тиллерсон, как и планировалось, в ближайшее время посетит Москву и донесет до властей РФ скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.