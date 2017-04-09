Подписаться на уведомления
 

В Турции откроют музей, посвященный попытке госпереворота

 

Музей, посвященный попытке переворота в Турции 15-16 июля прошлого года, будет открыт в конце 2018 года в пригороде Анкары Кахраманказан, сообщает агентство Anadolu.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что авиабаза Акынджы в районе Кахраманказана, где находился штаб мятежников, будет закрыта. По его словам, база станет местом памяти "мучеников, погибших за демократию во время попытки переворота".

Сообщается, что проект "музея демократии и жертв 15 июля" обсуждается в Министерстве культуры и туризма Турции. Предполагается, что строительство музея начнется в июле. Он будет занимать площадь в 10 тысяч квадратных метров, включать постоянную и временную экспозиции с использованием интерактивных технологий, а также библиотеку, кафе и сувенирный магазин.

97 просмотров


Старости
Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов
Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов фото
Наша погода
Сегодня 21° / 8°
10 Апр 12° / 8°
11 Апр 15° / 8°
12 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

У пиратов отбили индийское судно
Португальские школьники разгромили испанский отель
США готовят новые санкции против России
Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов фото
Беспорядки в Кашмире, есть жертвы
В Турции откроют музей, посвященный попытке госпереворота
Борис Джонсон отменил визит в Москву без указаний США
Американские военные ранены в Латвии
ИГИЛ взяла ответственность за атаку на церкви
Путин позвонил Роухани из-за Сирии
Тяжела шапка Трампа размышления публициста
В Сомали хотели подорвать генералов
Асад: «США не смогли достичь своей цели»
Венесуэлу охватили протесты
Беларусь предлагает азербайджанцам поохотиться на зубров
Из Белоруссии депортирован российский оппозиционер
Российское ПВО беззащитно перед крылатыми ракетами США оценка эксперта
Министр обороны Армении станет генсеком путинского НАТО комментирует Жанар Тулиндинова, эксклюзив
В Швеции облава на террористов
Голландцы вступились за избитых геев
Владимир Соловьев: «Посещал Карабах много раз, извиняться и менять свою позицию не собираюсь»
Украинцы обвалили сайт выдачи загранпаспортов
Эстония заинтересовалась азербайджанским спутником
В США начались испытания авианосца нового поколения
Талибы подорвали афганских полицейских
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться