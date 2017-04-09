Беспорядки в Кашмире, есть жертвы

По меньшей мере шесть человек стали жертвами беспорядков в день дополнительных выборов в штате Джамму и Кашмир, передает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Акции протеста против выборов от отдельных округов в законодательную ассамблею штата и нижнюю палату парламента проходили и до дня голосования. В воскресенье ситуация накалилась и привела к прямым столкновениям стражей порядка и протестующих в различных районах округа Будгам, а также в "летней" столице штата Шринагаре. Несколько избирательных участков протестующим удалось взять штурмом; они разбили электронные машины для голосования.