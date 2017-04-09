Португальские школьники разгромили испанский отель

Порядка 1200 португальских школьников "разгромили" отель в испанской Малаге; общая стоимость ущерба составила 50 тысяч евро, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
По словам офицера полиции муниципалитета Торремолинос, подростки в возрасте от 14 до 17 лет остановились в отеле Pueblo Camino Real недалеко от города Малага. Они нанесли ущерб имуществу отеля общей стоимостью на 50 тысяч евро, согласно данным полиции.
Как сообщается, администрация отеля подтвердила произошедшее, однако отказалась давать дальнейшие комментарии.