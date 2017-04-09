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У пиратов отбили индийское судно

 

Индийские и китайские ВМС в результате совместной операции освободили торговое судно OS 35, предположительно захваченное пиратами в Аденском заливе, говорится в заявлении военного ведомства Индии, передает РИА Новости. 

По данным Минобороны Индии, индийские ВМС получили сигнал бедствия от захваченного судна и направили в предполагаемый район происшествия четыре корабля. Китайские ВМС также подключились к операции, авиация индийских ВМС оказывала поддержку с воздуха.

«Команда с находящегося рядом корабля китайских ВМС направилась на борт торгового судна с филиппинским экипажем, вертолет индийских ВМС прикрывал с воздуха. Установлено, что все 19 членов экипажа судна находятся в безопасности», — говорится в заявлении Минобороны.

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