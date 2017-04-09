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Нетаньяху призвал ликвидировать химоружие в Сирии

 

Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы ликвидировать все химические отравляющие вещества в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает DW.

Он напомнил, что существует международное обязательство от 2013 года, предусматривающее изъятие всего химического оружия в Сирии. «Но как мы уже увидели, этого еще не произошло» — подчеркнул Нетаньяху. «Мы призываем мировое сообщество завершить работу, которая может стать возможностью для совместных действий США и России в этой специфической области», — заявил лидер Израиля.

Нетаньяху также поддержал ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск Шайрат. По его мнению, США действовали из моральных соображений, и дали понять, что «применение химического оружия имеет свою цену», — подчеркнул Нетаньяху.

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