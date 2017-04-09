Тысячи сербов протестуют против нового президента

Тысячи граждан Сербии вышли на улицы столицы, чтобы выразить протест против победы Александра Вучича на президентских выборах. Акция собрала примерно 10 тысяч человек, передает DW.

На улицы вышли студенты, представители полиции и армии. Протестующие уверены, что Вучич несправедливо победил на президентских выборах. Оппозиция критикует прошедшие выборы за чрезмерное присутствие Вучича в СМИ перед голосованием. Также граждан насторожили появлявшиеся в день голосования сообщения о покупке голосов в пользу Вучича и активистах его Сербской прогрессивной партии, которые фиксировали, кто пришел на выборы, а кто нет.

Вучич победил на президентских выборах в первом туре, набрав 55% голосов. Его основной соперник Саша Янкович набрал 16% голосов. Предполагается, что в должность Вучич вступит в конце мая.