Ильхам Алиев соболезнует президенту Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси. В послании отмечается, что И.Алиев глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов, совершенных в Египте.

«Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей; считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - отмечается в послании.