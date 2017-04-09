В Баку прошли матчи 2-го тура основного отборочного раунда чемпионата Европы-2018 по футзалу в группе «В». Сборная Азербайджана сегодня играла с Албанией и победила со счетом 5:0. В составе нашей команды отличились Эвертон Кардосо, Эдуардо, Вассоура, Намик Мамедкеримов и Хатаи Багиров.

В другом матче нашей группы Венгрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 2:2.

Напомним, что в первом туре сборная Азербайджана обыграла Боснию со счетом 5:4, а Венгрия одолела Албанию – 4:3.

Турнирное положение перед последним туром: Азербайджан – 6 очков, Венгрия – 4, Босния – 1, Албания – 0.

Во вторник Азербайджан сыграет с Венгрией. Это будет решающая игра за первое место, в которой азербайджанских футболистов устроит и ничья.

В основном раунде 28 команд поделены на семь групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию. Команды, занявшие в своих группах 2-е места, а также лучшая сборная среди занявших третье место сыграют в стыковых матчах, где будет разыграно еще четыре путевки.

Всего в финальной стадии Евро-2018 выступят 12 команд, одна из которых - хозяин предстоящего чемпионата сборная Словении.